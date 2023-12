In der Nacht zu Mittwoch (13. Dezember) ist auf der Bundesautobahn 555 bei Köln ein Sattelzug (Fahrer: 61) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Köln (ots) - Der 61-Jährige wurde mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Nach bisherigem Stand wollte der aus Richtung Bonn kommende LKW-Fahrer gegen 2.20 Uhr mit seinem 40-Tonner auf die A4 in Richtung Köln fahren. Im Autobahnkreuz kam er dann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke.



Aktuell sind aus Richtung Bonn kommend im Autobahnkreuz Köln-Süd die beiden Abfahrten auf die A4 bis mindestens 13 Uhr gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren. (cw/al)



