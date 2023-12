Nach dem Überfall auf einen Kiosk am Dienstagabend (12. Dezember) auf der Frankfurter Straße im Stadtteil Urbach sucht die Kriminalpolizei nach einem mit einer Sturmhaube maskierten und etwa 1,75 Meter großen Mann.

Köln (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Unbekannte gegen 21 Uhr das Büdchen auf der Frankfurter Straße in Höhe der Friedensstraße betreten und mit einem Messer in der Hand die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als der 63-jährige Inhaber ihm die Tageseinnahmen aushändigte, flüchtete der dunkel gekleidete Angreifer mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Wahn.



Laut Angaben des Geschädigten soll der Gesuchte eine schwarze Umhängetasche mit weißer Aufschrift mitgeführt haben.



Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/al)



Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell