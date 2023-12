Am Dienstagnachmittag (12. Dezember) hat ein aufmerksamer Bankangestellter (31) in Köln-Nippes eine Kundin (98) gerade noch rechtzeitig vor den Folgen einer Lügengeschichte von Enkeltrickbetrügern bewahrt.

Köln (ots) - Gegen 14.15 Uhr wollte die Seniorin einen auffallend hohen Bargeldbetrag am Schalter der Volksbankfiliale auf der Neusser Straße abheben. Für den 31-Jährigen bereits ein Umstand, der ihn aufhorchen und misstrauisch werden ließ. Diskret bat er die Kundin daraufhin in einen Beratungsraum und verständigte die Polizei. Eine Zivilstreife kam hinzu und im Gespräch mit der Kölnerin stellte sich heraus, dass sie am Vormittag von ihrem angeblichen Sohn am Telefon um viel Geld gebeten worden war. Die Einsatzkräfte verständigten den echten Sohn der Frau. Dieser kam zur Bank und schnell war klar, dass zuvor Betrüger bei seiner Mutter angerufen hatten. Dieser Fall mit Happy End zeigt erneut, welche wichtige Rolle ein aufmerksames Umfeld spielt, wenn Betrüger keine Chance haben sollen. (cs/iv)



