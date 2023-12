Bei einem Schwerpunkteinsatz in der vorweihnachtlich stark frequentierten Kölner Innenstadt haben Zivilkräfte der Kriminal- und der Bereitschaftspolizei am Donnerstag (14.

Köln (ots) - Dezember) mehrere Diebe und Diebinnen auf frischer Tat festgenommen. Die Einsatzkräfte leiteten Strafermittlungen ein. Einige der Festgenommenen müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.



Darunter zwei 21- und 50-jährige mutmaßliche Taschendiebinnen, die von Polizisten gegen 18 Uhr an der KVB-Haltestelle Neumarkt beobachtet wurden, als sie augenscheinlich arbeitsteilig versuchten, eine Kölnerin (75) beim Einsteigen in die Linie 9 zu bestehlen. Im dichten Gedränge rempelte eine der Verdächtigen die Seniorin von rechts an, während ihre Mittäterin unauffällig von links in die Handtasche der Geschädigten griff, wobei sie einen langen Schal als Sichtschutz benutzte. Bei der Durchsuchung der daraufhin Festgenommenen stellte eine Beamtin in der Bekleidung der Jüngeren einen dreistelligen Bargeldbetrag sicher.



Bereits gegen 16.50 Uhr hatten Beamte eine 13-Jährige in der Busschleife am Heumarkt bei einem versuchten Taschendiebstahl gestellt. Den Ermittlungen zufolge soll die Minderjährige zudem in Aachen einschlägig aktiv gewesen sein. Nach erfolgter Identitätsfeststellung übergaben die Beamten sie an eine Erziehungsberechtigte.



Einen 29-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb stoppten Einsatzkräfte an der Straße In der Höhle gegen 17 Uhr. Unmittelbar vorher soll der Festgenommene am nahen Quatermarkt das Schloss des Rads mit einem Seitenschneider geknackt haben. Bei seiner Festnahme fügte der bei der Polizei als Intensivtäter Geführte zwei Beamten leichte Verletzungen zu und muss sich nun zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.



Ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt wird ein gegen 16.10 Uhr an der Hohe Straße festgenommener mutmaßlicher Ladendieb (22). Gemeinschaftlich mit einem 17-Jährigen soll der Mann den Ermittlungen zufolge in mehreren Geschäften an der Einkaufsmeile Waren gestohlen und in einer eigens präparierten Tasche deponiert haben. Den Jugendlichen entließen die Beamten nach erkennungsdienstlicher Behandlung. (cg/iv)



