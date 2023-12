Am Sonntagnachmittag (17.

Köln (ots) - Dezember) hat eine 84 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem BMW mutmaßlich nach einem internistischen Notfall auf dem Gottesweg in Köln-Zollstock zunächst zwei im Gegenverkehr geparkte Fahrzeuge touchiert und ist in der Folge gegen einen Baum gefahren. Ersthelfer und Polizisten befreiten die 84-jährige Kölnerin aus ihrem Wagen und begannen mit der Reanimation. Rettungskräfte brachten die Seniorin in eine Klinik.



Nach ersten Erkenntnissen war die BMW-Fahrerin gegen 16 Uhr an der Kreuzung Gottesweg/Höninger Weg in Richtung Vorgebirgstraße losgefahren. Wenige Meter hinter der Kreuzung kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Ihr 85 Jahre alter Ehemann blieb unverletzt. (sw/cs)



