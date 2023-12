Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am Samstagabend (16.

Köln (ots) - Dezember) soll ein Patient (20) einer forensischen Einrichtung in Köln-Porz einen ebenfalls in der geschlossenen Station untergebrachten 40-Jährigen in seinem Zimmer erdrosselt haben. Beide Männer befanden sich auf Anordnung eines Richters im Maßregelvollzug. Das Amtsgericht Köln hat am Sonntag (17. Dezember) auf Antrag der Staatsanwaltschaft die vorläufige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Es bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er die ihm vorgeworfene Tat im Zustand zumindest verminderter Schuldfähigkeit begangen haben könnte.



Das Personal hatte den Mann leblos in seinem Zimmer aufgefunden und gegen 20.45 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zum Geschehensablauf und zur Motivlage des geständigen Beschuldigten aufgenommen. Der 20-Jährige wird nun in eine andere Einrichtung verlegt. (ph/cs)



