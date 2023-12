Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen ist am Montagmittag (18.

Köln (ots) - Dezember) ein Ehepaar (Fahrer: 58/ Beifahrerin: 55), das mit einem Wohnmobil unterwegs war, lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Informationen zufolge waren die beiden gegen 12 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz Bonn/ Siegburg aus bislang ungeklärter Ursache auf einen im Stau wartenden Abschlepper aufgefahren. Der Abschlepper (Fahrer: 58/ Beifahrer: 38) wurde in der Folge auf einen Toyota (Fahrerin: 54) und dieser wiederum auf einen Lkw (Fahrer: 51) geschoben. Rettungskräfte brachten das Ehepaar in Krankenhäuser. Die Insassen der anderen Fahrzeuge sind alle leichtverletzt.



Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz und sichert die Spuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren die eingesetzten Beamten ab der Anschlussstelle Siebengebirge die Richtungsfahrbahn Oberhausen. (ja/cs)



