Am Freitagabend (15.

Köln (ots) - Dezember) ist ein 62-Jähriger in Leverkusen-Opladen von seinem eigenen Wagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten den Schwerstverletzten in eine Klinik. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Unfallspuren.



Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann gegen 20.15 Uhr an einer Grundstücksausfahrt in der Otto-Wels-Straße von seinem rückwärtsrollenden Audi A6 erfasst worden sein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer aus seinen Wagen, dessen Motor bereits lief, nochmal ausgestiegen war, um das Tor der Ausfahrt zu öffnen. Ein Nachbar hatte den Unfall bemerkt und den Notruf gewählt.



Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/cs)



Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell