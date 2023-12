Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt: Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen (17.

Köln (ots) - Dezember) an der Sebastianstraße in Niehl einen 26 Jahre alten Obdachlosen festgenommen, der versucht haben soll, eine Kölnerin zu vergewaltigen. Gegen 5 Uhr, so die Geschädigte gegenüber den Beamten, habe der ihr Unbekannte sie nahe der KVB-Endhaltestelle hinterrücks zu Boden gerissen und unter ihre Bekleidung gegriffen. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den Angreifer noch auf der Frau liegend an und nahmen ihn fest.

Ein Anwohner (42) hatte die Hilfeschreie der sich heftig wehrenden Kölnerin gehört und umgehend den Notruf 110 gewählt.

Ein Haftrichter erließ noch am Sonntag Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung gegen den Festgenommenen.

Die Ermittlungen dauern an. (cg/de)



Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell