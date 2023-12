Nach dem Wurf von Steinen am Samstagabend (16.

Köln (ots) - Dezember) auf einen Linienbus der Kölner Verkehrsbetriebe von einer Fußgängerbrücke in Köln-Finkenberg sucht die Polizei dringend Zeugen.



Ersten Erkenntnissen zufolge war der 53-jährige Busfahrer gegen 21.45 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Steinstraße unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Theodor-Heuss-Straße" sollen mehrere dunkel gekleidete Jugendliche Steine von der Fußgängerbrücke geworfen haben. Durch den Einschlag wurde die Windschutzscheibe des Busses beschädigte. Fahrgäste und Fahrer blieben unverletzt. Die Verdächtigen sollen in Richtung der dortigen Kirche weggelaufen sein.



Hinweise zu den Verdächtigen nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 4 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/cs)



Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell