Nach dem Raubüberfall auf eine Kölnerin (29) am späten Montagabend (18.

Köln (ots) - Dezember) in Köln-Lindenthal fahndet die Polizei nach einem 20 - 30 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunkler Jacke und bittet Zeugen des Überfalls, sich bei der Polizei zu melden.



Laut Angaben der Geschädigten war sie gegen 22.30 Uhr zu Fuß von der Haltestelle "Melatenfriedhof" über die Brucknerstraße in Richtung Dürener Straße gegangen. Auf Höhe des Rosengartens soll sie der Unbekannte von hinten angriffen und mehrfach mit einem Schlagstock auf sie eingeschlagen haben. Bei dem folgenden Gerangel seien beide zu Boden gestürzt, woraufhin der akzentfrei Deutsch sprechende Verdächtige seinen Schlagstock verloren haben soll. Anschließend forderte er das Handy und Bargeld von der 29-Jährigen. Nachdem der Angreifer sie zwischenzeitlich mit Handschellen gefesselt haben soll, um seinen zu Boden gefallenen Schlagstock zu suchen, ließ er die junge Frau gehen. Mit seiner Beute flüchtete der als gepflegt und sportlich beschriebene Mann in Richtung Stadtwaldgürtel.

Rettungskräfte brachten die Geschädigte mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.



Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen sowie zum Tatgeschehen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/cs)



