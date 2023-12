Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.

Köln (ots) - November, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5659073



Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend (26. November) in Köln-Volkhoven ist der 69-Jährige gestern in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Gegen 19 Uhr hatte der Senior den Stallagsweg in Höhe der Gaststätte überquert und war von einem Ford (Fahrer: 44) erfasst worden. (ja/de)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell