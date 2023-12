In der Nacht zu Mittwoch (20. Dezember) haben mehrere Unbekannte in Euskirchen einen Geldautomaten einer Bankfiliale im Ortsteil Kuchenheim gesprengt.

Köln (ots) - Anwohner hatten gegen 3.15 Uhr Explosionsgeräusche auf der Kuchenheimer Straße gehört und den Notruf gewählt.



Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Maskierten mit einem Motorroller in Richtung Willi-Graf-Straße geflüchtet sein. Ob sie Beute gemacht haben, ist derzeit unklar. Einsatzkräfte hatten unter anderem mit einem Polizeihubschrauber in der Nacht nach dem Fluchtfahrzeug und den Verdächtigen gefahndet.



Die Feuerwehr hatte die Bewohner des betroffenen Hauses auf Grund starker Beschädigungen evakuiert. Zudem haben herumfliegende Trümmerteile mehrere Autos sowie die Fensterscheiben und Fassaden umliegender Nachbargebäude beschädigt. Nach derzeitigem Stand sind keine Menschen verletzt worden.



Einen nicht detonierten Sprengsatz haben Spezialisten vom LKA gesichert und im näheren Umfeld kontrolliert gesprengt. Die Spurensicherung am Tatort dauert derzeit noch an.



Das Kriminalkommissariat 23 der Polizei Köln hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/cs)



Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell