Nachtrag zur Pressemeldung vom 20. Dezember, Ziffer 4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5677106 Die Fahndung nach der 11-Jährigen vermissten Dljin K.

Köln (ots) - aus Leverkusen-Opladen kann eingestellt werden. Das Mädchen ist wohlbehalten auf einer Polizeiwache in Gelsenkirchen erschienen und befindet sich nun in Obhut der Polizei. Ihre Eltern sind auf dem Weg zu ihr.



Wie sie nach Gelsenkirchen gekommen ist, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Hinweis:



Mit Rücknahme der Fahndung ist der Grund für eine Nutzung des Fotos entfallen. (ja/de)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell