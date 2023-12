Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Köln haben am Mittwochabend (20. Dezember) auf der B42 im Rhein-Sieg-Kreis nach einem mutmaßlichen Rennunfall zwischen zwei BMW-Fahrern (22,31) den Führerschein des 22-jährigen Autofahrers beschlagnahmt.

Köln (ots) - Die an dem Unfall beteiligten und schwer beschädigten BMW sowie drei Mobiltelefone ließen die Beamten zur Spurenauswertung sicherstellen.



Ersten Zeugenaussagen zufolge hatten die aus Königswinter stammenden Männer gegen 20.30 Uhr kurz vor dem Unfall andere Autofahrer im Tunnel Oberdollendorf mit hohem Tempo rechts und links überholt. Anschließend sollen beide ihre Wagen in Richtung Tunnelausfahrt beschleunigt haben, wo sie kurz darauf miteinander kollidierten.



Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Beide Fahrer erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs. Da der 31-Jährige derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss er sich auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (al/iv)



