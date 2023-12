Zivilpolizisten haben am Mittwochnachmittag (20. Dezember) am Kölner Hauptbahnhof einen 37 Jahre alten Mann kurz vor der Übergabe der Kaution für eine ihm nicht gehörende Mietwohnung festgenommen.

Köln (ots) - Nach ersten Ermittlungen soll er unter Falschpersonalien eine Wohnung angemietet und dann im Internet inseriert, erste Wohnungsbesichtigungen durchgeführt und in einem Fall eine Kaution in Höhe von etwa 1.200 Euro erhalten haben. Als ein junger Mann (26) bei einer weiteren Wohnungsbesichtigung misstrauisch wurde und zur eigentlichen Eigentümerin Kontakt aufnahm, flog der Betrug auf. Er informierte die Polizei, die bei der vereinbarten Übergabe der Kaution sowie der ersten beiden Monatsmieten zugegen war.



Die Beamten stellten bei dem 37-Jährigen einen Laptop, drei Mobiltelefone, vorgefertigte Mietverträge sowie den unterschriebenen Mietvertrag zu der bereits geleisteten Kautionszahlung sicher. Der wegen Betrugsdelikten vorbestrafte Mann wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (ja/de)



