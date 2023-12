Am Donnerstagvormittag (21. Dezember) ist auf der Kreuzung Ehrenfeldgürtel/Vogelsanger Straße ein 46 Jahre alter Fußgänger von einem Müllfahrzeug (Fahrer: 32) erfasst und schwer verletzt worden.

Köln (ots) - Ein Rettungswagen fuhr den Mann in ein Krankenhaus, wo er derzeit noch stationär behandelt wird.



Nach ersten Erkenntnissen war der Müllwagen gegen 10.50 Uhr auf dem Ehrenfeldgürtel in Richtung Aachener Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung war der 32-Jährige dann bei "Grün" angefahren und hatte laut Zeugen kurz darauf zu einem "U-Turn" in Richtung Subbelrather Straße angesetzt. Bei dem Wendemanöver erfasste das Fahrzeug dann den 46-Jährigen, der auf dem Ehrenfeldgürtel die stadtauswärtsführende Fußgängerfurt bei "Grün" überquerte. (al/iv)



