Einsatzkräfte haben am Donnerstagnachmittag (21. Dezember) dank der polizeilichen Videobeobachtung am Neumarkt einen mutmaßlichen Dealer (33) sowie einen Käufer (37) festgenommen und mehrere Einheiten Heroin sichergestellt.

Köln (ots) - Beide sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.



Der 37-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen gegen 14 Uhr auf der Platzfläche mehrere Heroinsteine bei seinem Verkäufer erworben. Ein Mitarbeiter der Videoleitstelle lotste die Einsatzkräfte zu den beiden Männern, die zunächst in die U-Bahnstation flüchteten. In der Zwischenebene stellten sie den 37-Jährigen und fanden eine Tüte mit mehreren sogenannten Heroinsteinen, die dieser nach Aussage von Zeugen zuvor weggeworfen hatte.

Den zunächst unerkannt geflüchteten mutmaßlichen Dealer stellten Einsatzkräfte etwa vier Stunden später, als er erneut auf der Platzfläche unter den Augen der Mitarbeiter der Videoleitstelle erschien. (ph/iv)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell