Mit den Aufnahmen eines Messefotografen sucht die Polizei Köln nach drei mutmaßlichen Betrügern, die während der IAW Messe in Köln-Deutz vom 5.

Köln (ots) - bis 9. September mehreren Firmen und Privatpersonen Ware per Vorkasse verkauft haben, diese jedoch nicht lieferten. Nach jetzigen Ermittlungsstand sollen die beiden abgebildeten Männer und ihre Begleiterin die Elektro- und Haushaltsgeräte im Auftrag einer kroatischen Scheinfirma auf dem Messestand angeboten haben. Die Ermittler gehen von einem finanziellen Schaden von etwa 250.000 Euro aus, zu dem auch die Standmiete zählt, die ebenfalls nicht bezahlt wurde.



Link zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/122890



Hinweise zu den Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)



