Korrekturmeldung zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 26.

Köln (ots) - Dezember:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5679922



Das Amtsgericht Oberhausen hat am 25. Dezember auf Antrag der Polizei Köln die Anordnung der Ingewahrsamnahme bis zum 7. Januar bestätigt. In der vorherigen Meldung wird versehentlich das Verwaltungsgericht genannt. (sw/de)



