Die Polizei Köln fahndet nach einem etwa 30-35 Jahre alten Maskierten, der in der Nacht zu Sonntag (24.

Köln (ots) - Dezember) eine Tankstelle am Eifeltor unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt haben soll. Der Gesuchte soll circa 160 cm groß sein und zur Tatzeit einen hellbraunen Kapuzenpulli, eine braune Kappe, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe getragen haben.



Nach derzeitigem Stand soll der mit einem schwarzen Tuch Maskierte die Tankstelle gegen 3 Uhr betreten und die Angestellte (69) bedroht haben. Er soll dann unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe nach der Kasse gegriffen, und die 69-Jährige beim Versuch ihn davon abzuhalten, zur Seite gestoßen haben.



Mit der Beute flüchtete der Unbekannte in Richtung Meschenich und ließ die Kassiererin mit Verletzungen an Ellenbogen und Knie zurück.



Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und wertet derzeit Zeugen und Videoaufnahmen der Tankstelle aus. Weitere Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder der Identität des Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/iv)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell