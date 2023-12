Nach einem Raubüberfall am frühen Mittwochmorgen (27.

Köln (ots) - Dezember) auf eine Tankstelle in der Rolshover Straße sucht die Polizei dringend Zeugen.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der maskierte Räuber gegen 7.30 Uhr den 18-jährigen Tankstellenmitarbeiter mit einem Küchenmesser bedroht, über den Tresen gesprungen und zwei Kassen ausgeräumt haben. Der etwa 20-30 Jahre alte und circa 1,80 Meter große Mann soll zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, einen hellen Kapuzenpulli, eine blaue Jeanshose, weiße Schuhe und einen Handschuh an seiner linken Hand getragen haben. Außerdem soll er einen roten Rucksack mit weißem Puma-Logo auf dem Rücken getragen haben.



Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und wertet derzeit Spuren und Videoaufnahmen der Tankstelle aus. Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder der Identität des Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/as)



Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell