Nachtrag zur Pressemeldung vom 1. Januar, Ziffer 1

Köln (ots) - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5683064



Im Zusammenhang mit den vor der Silvesternacht angeordneten Ingewahrsamnahmen haben Richter heute über die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen entschieden.



Nach eingehender Befassung mit dem Fall verbleibt der 25-jährige Tadschike für die Dauer von 14 Tagen in polizeilichem Gewahrsam.

Für die anderen Drei waren nach Entscheidung des Gerichts die freiheitsentziehenden Maßnahmen zu beenden.



Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden in allen Fällen fortgeführt. (al/de)



