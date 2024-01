Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am Freitagabend (29.

Köln (ots) - Dezember) ist ein 55 Jahre alter Bewohner im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Wesseling bei einer körperlichen Auseinandersetzung mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Einsatzkräfte nahmen einen 29-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung im gleichen Haus vorläufig fest.



Nach bisherigen Ermittlungen waren die beiden Nachbarn gegen 20.30 Uhr aus noch ungeklärtem Grund im Hausflur in Streit geraten. Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln ermittelt nach aktueller Bewertung wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 29-Jährigen, der sich seit dem 30. Dezember in Untersuchungshaft befindet.



Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/cs)



