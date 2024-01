Mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung sucht die Polizei Köln nach einem Straßenraub in der Innenstadt nach zwei Unbekannten.

Köln (ots) - Die beiden Männer stehen im Verdacht, am 10. September 2023 gegen 7 Uhr nach einem zunächst verbalen Streit einen 35-jährigen Mann aus dem Kreis Düren getreten und dessen Handy geraubt zu haben.



Fotos der Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/123643



Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der beiden Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/iv)



