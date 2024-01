Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Brühler Landstraße in Köln-Meschenich am Dienstagabend (2. Januar) sucht die Polizei Köln nach einem Verdächtigen und prüft Zusammenhänge zu dem Überfall auf eine Tankstelle am Eifeltor an Heiligabend (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5680714).

Köln (ots) - Bei dem gestrigen Raub betrat ein etwa 1,75 Meter großer, 25 bis 30 Jahre alter und kräftiger Mann gegen kurz vor 22 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte den Angestellten (58) mit einer schwarzen Pistole. Mit Bargeld und Zigaretten flüchtete der Bewaffnete zu Fuß in Richtung der Straße "Auf der Ronne". Laut des Überfallenen ist der Unbekannte dunkelhaarig und hat braune Augen. Zur Tatzeit trug er eine Jeans, helle Schuhe und eine dunkle Jacke und hatte zudem eine blaue Tasche mit gelbem Aufdruck bei sich.



Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/cs)



