Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (2. Januar) im Stadtteil Mülheim, bei dem ein 54 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei Zeugen.

Köln (ots) - Rettungskräfte brachten den Mann mit Verletzungen an der linken Hand und Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus.



Nach derzeitigem Stand soll der 54-Jährige gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bergisch Gladbacher Straße in Richtung Holweide unterwegs gewesen sein, als ihn nach seinen Angaben ein Auto in Höhe der Einmündung zur Zehntstraße am Hinterreifen touchiert haben soll. Der oder die Fahrer(in) Autos soll in unbekannte Richtung davongefahren sein.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/cs)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell