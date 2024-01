Ein Streifenteam hat in der Nacht zu Mittwoch (3. Januar) im Stadtteil Mülheim einen Motorradfahrer (31) nach kurzer Verfolgungsfahrt gestellt.

Köln (ots) - Da bei dem 31-Jährigen Hinweise auf Drogenkonsum vorlagen, ließen die Polizisten dem 25-Jährigen, der außerdem keine gültige Fahrerlaubnis hatte, eine Blutprobe entnehmen. Das nicht zugelassene Motorrad war zudem mit falschen Kennzeichen ausgestattet und ohne Versicherungsschutz.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Motorradfahrer gegen 1 Uhr Ecke Hohnschaftsstraße entgegen der Einbahnstraße in die Piccoloministraße in Richtung Mülheimer Ring. Mutmaßlich als der Kradfahrer die Polizisten sah, die im Streifenwagen auf der Hohnschaftsstraße unterwegs waren, gab dieser Gas. Der 31-Jährige flüchtete über mehrere Straßen bis in den Wildrosenweg, wo die Polizisten zunächst das abgestellte Motorrad fanden und kurz darauf den 31-Jährigen, der sich hinter einer Hecke versteckte, stellten. (cw/cs)



