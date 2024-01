Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (3. Januar) auf der BAB 1 bei Nettersheim haben ein 34 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters und seine Beifahrerin (23) lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Köln (ots) - Rettungskräfte brachten die beiden Insassen unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken.



Nach ersten Erkenntnissen war der 34-jährige Fahrer gegen 14.20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der BAB 1 in Richtung Euskirchen unterwegs. Hinter der Auffahrt Nettersheim soll sich das Fahrzeug dann aus bislang ungeklärter Ursache überschlagen haben.



Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist aktuell im Einsatz und sichert die Spuren.



Die Richtungsfahrbahn Dortmund ist für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Eine Ableitung ist ab der Anschlussstelle Nettersheim eingerichtet. (al/iv)



