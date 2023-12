Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Familie und möglicherweise auch das von Einbrechern.

Karlsruhe (ots) - Familientreffen, Gottesdienstbesuche oder auch der Weihnachtsurlaub sorgen für verwaiste Wohnungen und Häuser. Diese Gelegenheit wollen sich Einbrecher traditionell nicht entgehen lassen.



Damit Sie nach der Heimkehr keine böse Überraschung erwartet, beachten Sie unsere Tipps zum Thema Einbruchschutz. Denn viele Einbrüche lassen sich durch richtiges Verhalten und geeignete Sicherungstechnik verhindern.



- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - ziehen

Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen diese immer

zweifach ab.



- Verschließen Sie auch immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Betätigen Sie an abschließbaren Fenstergriffen die

Verriegelungsknöpfe und ziehen Sie die Schlüssel ab.



- Sorgen Sie dafür, Wohnung oder Haus während der Abwesenheit

bewohnt aussehen zu lassen. Nutzen Sie beispielsweise Zeitschaltuhren

mit Beleuchtung und täuschen Sie damit Anwesenheit vor.



- Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht

tagsüber - geschlossen werden. Damit signalisieren Sie nicht sofort

Ihre Abwesenheit. Elektronische Rollläden verfügen häufig über die

Möglichkeit, eine Zeitsteuerung zu programmieren.



- Erleichtern Sie Einbrechern das Erreichen Ihres Balkons nicht

durch Aufstiegshilfen wie zum Beispiel Mülltonnen.



- Verschließen Sie Ihre Garagentore.



- Verstecken Sie Hausschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen

jedes Versteck. Wurde ein Schlüssel verloren, wechseln Sie umgehend

den Schließzylinder aus.



- Geben Sie in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter

keine Hinweise, dass Sie sich im Urlaub befinden. Lassen Sie Ihren

Briefkasten regelmäßig leeren.



- In Mehrfamilienhäusern sollte der Hauseingang auch tagsüber

geschlossen sein. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor sie den

Türöffner drücken. Auch Kellertüren sollten stets verschlossen sein.



- Unterstützen Sie sich gegenseitig und achten Sie auf fremde

Personen in der Nachbarschaft.



- Wenden Sie sich bei verdächtigen Wahrnehmungen über die

Notrufnummer 110 an die Polizei.



Weitere Informationen rund um das Thema Einbruchschutz finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de.



Unsere Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe stehen Ihnen unter 0721/666-1234 gerne für Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Unsere Fachberater für Sicherungstechnik führen bei Ihnen zu Hause auf Wunsch kostenlos und unverbindlich eine sicherungstechnische Beratung durch.



Sie haben Fragen zu anderen Themen der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de und www.polizei-beratung.de. Gerne können Sie uns auch unter 0721/666-1201 oder per E-Mail unter karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de kontaktieren.



