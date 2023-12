Vier leicht verletzte Personen sowie ein Schaden in mittlerer sechsstelliger Summe sind die vorläufige Bilanz zweier Verkehrsunfälle am frühen Freitagmorgen auf der Bundesautobahn 5 bei Bruchsal.

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der Fahrer eines Lastkraftwagens gegen 04.20 Uhr vom Rasthof Bruchsal West auf die BAB 5 in Richtung Süden auffahren. Ein bereits auf der Autobahn fahrender Lkw fuhr hierbei auf. Beide Lkw blieben im Bereich des Verzögerungsstreifens bzw. Standstreifen stehen.

Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe sicherte die Unfallstelle mit dem Polizeiauto ab.

Offenbar durch Unachtsamkeit bemerkte ein nachfolgender Lkw-Fahrer die abgesicherte Unfallstelle zu spät und touchierte zunächst den Streifenwagen sowie im Anschluss den unfallbedingt auf dem Standstreifen stehenden Lkw.

Die beiden Beamten der Verkehrspolizei konnten sich durch einen Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen, erlitten jedoch durch den Sturz leichte Verletzungen.

Zwei Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.



Infolge der Kollision gerieten Ladungen der Lkw sowie Fahrzeugteile auf die Fahrbahn. Die Bergung der Lkw sowie die notwendige Umladung dauern derzeit noch an. Die BAB 5 bleibt in Richtung Süden wohl bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Es bildete sich ein Stau bis zum Autobahnkreuz Walldorf.



