Unbekannte Täter drangen am Samstag zwischen 13:10 Uhr und 22:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Eggenstein ein.

Karlsruhe (ots) - Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt in die Erdgeschosswohnung im Potsdamer Ring. Anschließend durchsuchten die Diebe mehrere Räume und nahmen einen Tresor samt Inhalt an sich. Der Diebstahlsschaden liegt im geschätzten vierstelligen Bereich.



Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.



Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.



Sigrid Lässig, Pressestelle