Bei einem Unfall unter Beteiligung von drei Pkw in Eggenstein-Leopoldshafen wurden am Freitagmittag zwei Fahrzeuginsassen schwer verletzt.

Karlsruhe (ots) - Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr eine 84-Jährige gegen 13:00 Uhr auf dem Ostring vom Sportplatzweg kommend in südliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die ältere Dame mit ihrem Toyota offenbar auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahn. Ein dem Audi nachfolgender Renault-Fahrer konnte trotz Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem schleudernden Audi nicht mehr verhindern.



Bei dem Unfall erlitt die 84-jährige Toyota-Fahrerin schwere Verletzungen und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein aus dem Auto befreit werden. Auch der 90-jährige Beifahrer des Audis wurde bei der Kollision schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieben die Fahrerin des Audis sowie der Renault-Fahrer.



Der Ostring war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen vollgesperrt. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 60.000 Euro.



