Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Renault-Fahrer am Montagmittag auf der Bundesstraße 35 in den Gegenverkehr und verursachte einen schweren Verkehrsunfall.

Karlsruhe (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein Renault-Fahrer gegen 12:50 Uhr auf der Bundesstraße 35 von Germersheim kommend in Richtung Bruchsal. Auf Höhe Graben-Neudorf-Mitte/B36 geriet der Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache wohl für einen längeren Zeitraum auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fiat konnte offenbar nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Renault. In der Folge geriet der Fiat ins Schleudern und kollidierte mit einem BMW.



Drei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Der 41-jährige Fiat-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Heidelberg gebracht. Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Der Renault-Fahrer wurde schwer verletzt und wird ärztlich behandelt. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt.



Aktuell ist die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.



Jana Brenner, Pressestelle