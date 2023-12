Bei einem Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs im Ittersbacher Gewerbegebiet entstand in der Nacht auf Donnerstag ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet gegen 00:30 Uhr ein im Freien stehender Container, in welchem Metall sowie mehrere Akkus gelagert waren in Brand. In der Folge wurden Anwohner durch laute Knallgeräusche auf das Feuer aufmerksam und wählten den Notruf.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten durch ihr rasches Eingreifen ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Durch Funkenflug wurden jedoch Teile der Außenfassade eines Firmengebäudes beschädigt. Zudem barsten mehrere Fenster aufgrund der Hitzeentwicklung.



Personen kamen nicht zu Schaden.



Ursächlich für den Brand dürfte den bisherigen Erkenntnissen zufolge wohl ein technischer Defekt an einem im Container befindlichen Akku gewesen sein. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergaben sich bei den Ermittlungen nicht.



