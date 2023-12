Schwere Verletzungen erlitt ein 43-jähriger Radfahrer am Dienstagabend in der Rastatter Straße, als er mit der sich öffnenden Tür eines Autos kollidierte.

Karlsruhe (ots) - Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei war der Mann gegen 17:40 Uhr mit seinem Fahrrad auf Höhe der Einmündung Mühlwiesenweg in südlicher Richtung unterwegs, als er auf dem Gehweg an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, aus dem ein 59-Jähriger offenbar beabsichtigte auszusteigen. Der Radfahrer stieß gegen die geöffnete Beifahrertür und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt der 43-Jährige schwere Verletzungen im Schulterbereich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Am Fahrrad und am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.



Sigrid Lässig, Pressestelle