Karlsruhe (ots) - Dezember wird die in der Karlsruher Oststadt wohnhafte Sabina D. vermisst. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verließ die 70-Jährige gegen 12:30 Uhr mit ihrem Hund ihre Wohnanschrift mit dem Ziel sich in die Karlsruher Innenstadt zu begeben. Seither ist sie unbekannten Aufenthalts.

Aufgrund ihrer Vorerkrankungen könnte sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden.



Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.



Sabina D. ist circa 170 cm groß, hat graues schulterlanges Haar und trägt eine Brille. Sie ist mit einer braunen Jacke mit schwarzen Punkten, einer schwarzen Leggins und schwarzen Stiefeln bekleidet. Zudem führt sie eine schwarze Handtasche mit sich. Bei dem Hund der Vermissten handelt es sich um einen weißen Mischling. Dieser trägt ein weinrotes Cape mit Pelzkragen.



Ein Foto der gesuchten Frau ist unter dem Link



https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-3/



abrufbar.



Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruher unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.



Larissa Bollinger, Pressestelle