Aus bislang noch unbekannter Ursache brannten in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Gartenhütten in der Büchiger Allee in Rintheim.

Karlsruhe (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand nahm eine Zeugin kurz nach Mitternacht starken Rauchgeruch in der Nähe des Kleingartenvereins Kohlplattenschlag wahr und wählte daraufhin den Notruf.

Die alarmierten Kräfte stellten vor Ort eine in Vollbrand stehende Gartenhütte fest. Die Flammen waren wohl bereits circa sechs bis acht Meter hoch und drohten auf die umliegenden Hütten überzugreifen.

Während der Löscharbeiten bemerkten die Einsatzkräfte am anderen Ende des Kleingartenvereins eine weitere brennende Gartenhütte.

Der Feuerwehr gelang es die beiden Brände schnell unter Kontrolle zu bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gartenhütten zu verhindern. Gegen 02:30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.



Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Brände nicht in den Hütten. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.



Zur Fahndung nach Tätern einer mutmaßlichen Brandstiftung wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Es konnte dabei kein Tatverdächtiger identifiziert werden.



Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.



Jana Brenner, Pressestelle