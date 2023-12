Ein Müllcontainer geriet am Sonntagnachmittag in der Nordstadt aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand nahmen Zeugen gegen 16:15 Uhr in der Delawarestraße mehrere lautstarke Knallgeräusche wahr und wählten den Notruf. Die alarmierten Kräfte stellten vor Ort einen in Vollbrand stehenden 1.100 Liter Restmüll-Rollcontainer fest. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die lauten Knallgeräusche stammten wohl von Spraydosen, die im Müllcontainer entsorgt worden waren, und durch die Hitzeeinwirkung zerbarsten.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721 666-3311 zu melden.



