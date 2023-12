Gleich drei Anzeigen zu Wohnungseinbrüchen nahm die Polizei am vergangenen Wochenende im Karlsruher Stadtteil Mühlburg sowie in der Nordweststadt auf.

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr über eine Balkontür gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Weinbrennerstraße in Mühlburg. Nachdem die Einbrecher wohl nichts von Wert gefunden hatten, verließen sie den Tatort offenbar ohne Diebesgut.



Ein weiterer Einbruch in Mühlburg wurde am Freitagabend gegen 18:00 Uhr in der Volzstraße gemeldet. Hier verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft ebenfalls durch Aufbrechen einer Balkontüre Zutritt zur Wohnung. Im Schlafzimmer trafen die Täter offenbar auf einen Bewohner, der diese daraufhin ansprach. Im weiteren Verlauf sperrten die Unbekannten den jungen Mann wohl in dem Zimmer ein und verließen die Wohnung vermutlich ohne Diebesgut. Eine Beschreibung der Täterschaft konnte der Geschädigte aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben.



In der Hertzstraße in der Nordweststadt kam es am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr zu einem weiteren Wohnungseinbruch. Es konnte bisher nicht geklärt werden, wie die Täter in die Erdgeschosswohnung gelangten. Die Diebe entwendeten eine Kamera sowie einen Geldbeutel mit Bargeld, Ausweispapieren und einer EC-Karte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 1.080 Euro.



Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen zu den drei Wohnungseinbrüchen übernommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.



Jana Brenner, Pressestelle