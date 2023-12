Unbekannte verschafften sich am Montag gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt.

Karlsruhe (ots) - Zwischen 11:30 Uhr und 21:00 Uhr kletterten Einbrecher über eine etwa 1,90 m hohe Brüstung und hebelten anschließend die Balkontür mit brachialer Gewalt auf, um in das Innere der Erdgeschosswohnung in der Pastor-Felke-Straße zu gelangen.

Dort durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten und entwendeten aus einer Schatulle Bargeld im höheren vierstelligen Bereich.



Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.



Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 in Verbindung zu setzen.



