Ein Autofahrer war am Mittwochmorgen offenbar als Falschfahrer auf der Bundesstraße 36 zwischen der Sudetenstraße und der Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs.

Karlsruhe (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie möglichen weiteren Geschädigten.



Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 07:50 Uhr, dass ihm bei seiner Fahrt auf der B36 von Karlsruhe in Richtung Mannheim ein schwarzer VW Golf entgegengekommen sei, welcher die Fahrbahn in falscher Richtung befuhr.

Während der Zeuge dem Falschfahrer rechtzeitig ausweichen konnte, musste ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wohl eine Gefahrenbremsung durchführen und den Fahrstreifen wechseln, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Geisterfahrer zu verhindern.

Bei der Ausfahrt Neureut verließ der Falschfahrer die Bundesstraße offenbar und fuhr in unbekannte Richtung weiter.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrt des Falschfahrers gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0721 96718-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Insbesondere sucht die Polizei nach dem Fahrer des Pkw, der eine Gefahrenbremsung durchführen musste.



Larissa Bollinger, Pressestelle