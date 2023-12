Nach dem Brand eines Wohnwagens am Samstagabend auf einem Stellplatz in Karlsruhe-Neureut sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Karlsruhe (ots) - Ein Zeuge nahm gegen 21:40 Uhr ein Knallgeräusch wahr und bemerkte dann einen brennenden Wohnanhänger auf einem Parkplatz in der Straße Am Baufeld. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife stand der Caravan bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Freiwilligen Feuerwehr Neureut gelang es den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere abgestellte Fahrzeuge zu verhindern. Durch die Hitzeentwicklung wurden jedoch ein weiterer Wohnanhänger sowie ein Container beschädigt.



Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs glücklicherweise nicht in dem betroffenen Campingwagen auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 40.000 Euro.



Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.



