Ein 20-Jähriger wurden am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt von einem Unbekannten bedroht und zur Zahlung von Bargeld aufgefordert.

Karlsruhe (ots) - Als Passanten hinzukamen, flüchtete der Täter.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der 20-Jährige gegen 18:45 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten im Bereich der Kreuzung Markgrafenstraße/ Karl-Friedrich-Straße auf. Während der Geschädigte und sein Begleiter warteten, kam ein bislang unbekannter Täter auf einem Fahrrad auf die beiden Männer zu. Der Unbekannte sprach den 20-Jährigen daraufhin an, forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf und sprach auch Drohungen gegenüber seinem Opfer aus. Währenddessen kam offenbar ein weiterer Mann hinzu und stellte sich zu dem Tatverdächtigen.

Nachdem Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die beiden Männer ohne Beute in Richtung Friedrichsplatz.



Den Haupttäter beschrieb der Geschädigte als etwa 170cm großen Mann mit dunkler Hautfarbe im Alter von circa 18 Jahren. Er sei komplett schwarz gekleidet gewesen, habe eine silberne Halskette getragen und eine schwarze Ledertasche mit sich geführt. Die Kapuze seiner Jacke habe er zur Tatzeit über den Kopf gezogen gehabt. Auffällig sei ein weißes Pflaster gewesen, das auf der linken Wange des Tatverdächtigen geklebt habe.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



