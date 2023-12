Am 7.

Karlsruhe (ots) - Dezember 2023 wurde Andreas Bjedov als neuer Leiter des Führungs- und Einsatzstabs und zudem stellvertretenden Leiter des Polizeipräsidiums Karlsruhe in sein Amt eingeführt.



Die feierliche Amtseinführung unter der Leitung von Polizeipräsidentin Caren Denner erfolgte im Beisein des gesamten Führungskreises des Polizeipräsidiums Karlsruhe sowie ausgewählten Vertretern von Justiz, Kommunalverwaltung und Behörden mit Sicherheitsaufgaben. "Es freut mich sehr, dass die Leitung des Polizeipräsidiums Karlsruhe mit Andreas Bjedov jetzt wieder komplett ist. Mit seiner Einsatzerfahrung und seiner Persönlichkeit ist er bestens geeignet als künftiger Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Karlsruhe" so Polizeipräsidentin Caren Denner.



Der 51-jährige Andreas Bjedov kehrt für die neuen Aufgaben zurück zu seinen beruflichen Wurzeln. Bereits 1992 bis 1999 und 2002 bis 2003 war er in verschiedenen Funktionen in der Region Karlsruhe tätig. Zuletzt leitete er die Schutzpolizeidirektion beim benachbarten Polizeipräsidium Pforzheim. "Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, nun wieder zurück nach Karlsruhe zu kehren. Polizeiarbeit ist Teamarbeit und dies gilt insbesondere auch für die Leitung des Präsidiums. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit sowohl innerhalb des Präsidiums als auch mit unseren externen Sicherheitspartnern" so Andreas Bjedov.



Andreas Bjedov ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in der Klosterstadt Maulbronn (Enzkreis).



Florentin Ochner, Pressestelle