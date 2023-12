Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr sowie einem Pkw am Freitagmorgen am Adenauerringes erlitt eine Person leichte Verletzungen.

Karlsruhe (ots) - Hierzu sucht die Polizei nun Zeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen der verkehrspolizeilichen Ermittlungen befuhr ein Feuerwehrfahrzeug im Rahmen einer Einsatzfahrt gegen 09.05 Uhr die Willy-Brandt-Allee in Fahrtrichtung Norden.

An der Kreuzung des Adenauerrings fuhr der Feuerwehrangehörige offenbar bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Pkw eines 37-jährigen Mannes. Der Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß wohl leichte Verletzungen, die offenbar nicht vor Ort ärztlich versorgt werden mussten.



An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721-944840 in Verbindung zu setzen.



Dennis Krull, Pressestelle