Eine 27-jährige Fußgängerin wurde am frühen Dienstagabend auf der Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe von einem Pkw-Fahrer erfasst und schwer verletzt.

Karlsruhe (ots) - Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge überquerte die Fußgängerin gegen 17:00 Uhr den ausgeleuchteten Zebrastreifen auf der Theodor-Heuss-Allee zwischen der Kolberger Straße und Insterburger Straße.

Hierbei übersah der in südliche Richtung fahrende 74-jährige Pkw-Fahrer offenbar die Passantin und kollidierte frontal mit dieser. In der Folge wurde die Frau auf die Motorhaube des BMW aufgeladen und stürzte anschließend auf die Straße.



Die 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Theodor-Heuss-Allee teilweise gesperrt und für den folgenden Verkehr eine Umleitung eingerichtet.



Laura Adam, Pressestelle