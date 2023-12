Offenbar unverletzt blieb ein 19-jähriger Mann am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der Haid-und-Neu-Straße, nachdem er sich beim Abbiegen mit seinem Pkw überschlug.

Karlsruhe (ots) - Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 19-Jährige gegen 05:15 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Haid-und-Neu-Straße nach links in den Ostring ein. Hierbei kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast der dortigen Ampelanlage. In Folge dessen überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb dabei offenbar unverletzt und konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. An der Ampelanlage entstand erheblicher Sachschaden. Um die Verkehrsregelung an der Kreuzung aufrecht zu erhalten, installierte das Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe eine Behelfsampelanlage.



Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden.



Laura Adam, Pressestelle