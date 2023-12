Offenbar beim Versuch einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer zu vermeiden, kollidierte ein Renault-Fahrer am Donnerstagmorgen in der Karlsruher Nordweststadt mit mehreren geparkten Fahrzeugen, überschlug sich und kam im Gleisbett der S-Bahn zum Stehen.

Karlsruhe (ots) - Ersten Feststellungen bei der Unfallaufnahme zufolge, fuhr der Pkw-Fahrer gegen 05:40 Uhr auf der Franz-Lust-Straße in Richtung Norden. Als ein Radfahrer am Ende der Haltestelle offenbar unvermittelt die Straße kreuzte, wich der Autofahrer nach rechts aus und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug und schob dieses auf zwei weitere Pkw auf. In der Folge überschlug sich sein Renault und kam schließlich im Gleisbett der parallel verlaufenden S-Bahn-Linie auf dem Dach zum Stehen kam.



Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unterdessen in unbekannte Richtung fort.

Zeugen bemerkten das verunfallte Fahrzeug und verständigten die Polizei.



Dem 51-jährige Pkw-Fahrer gelang es, sich selbstständig aus seinem Fahrzeug zu befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 18.000 Euro.



Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Bergung des Pkw aus dem Gleisbett kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des stadtauswärts führenden Schienen- und Fahrzeugverkehrs.



Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Radfahrer oder dessen Fahrrad machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.



Larissa Bollinger, Pressestelle