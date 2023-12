Gleich zwei Mal schlugen Einbrecher am vergangenen Wochenende im Karlsruher Stadtteil Rüppurr zu.

Karlsruhe (ots) - Den bisherigen Feststellungen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen Samstagmittag 13:00 Uhr und Sonntagmorgen 10:00 Uhr über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Arndtstraße. Aus einem Büroraum entwendeten die Unbekannten eine Spielekonsole und flüchteten.



In der gleichen Straße drangen Einbrecher zwischen Samstagnachmittag 16:15 Uhr und Sonntagnachmittag 15:30 Uhr zudem in ein Einfamilienhaus ein. Die Diebe brachen zunächst eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend offenbar das Haus nach Wertgegenständen.



In beiden Fällen kann der Diebstahl-und Sachschaden derzeit noch nicht beziffert werden.



Die Kriminaltechnik sicherte Spuren an den Tatorten und die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.



Larissa Bollinger, Pressestelle